بث مباشر.. صقيع يضرب الإسكندرية ليلا.. درجة الحرارة 11.. وإرشادات للمواطنين

تعرضت محافظة الإسكندرية إلى منخفض جوى شديد، بدءا من اليوم وشهدت الاسكندرية ، هطول أمطار رعدية غزيرة ، مع انخفاض كبير فى درجات الحرارة وسجلت الإسكندرية اليوم 18 درجة فى العظمى و11 درجة فى الصغرى وسوف تسجل الاسكندرية غدا الإثنين 15 درجة فى العظمى و 11 درجة فى الصغرى.

وطبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأحد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة، كما يصل ارتفاع الموج على البحر المتوسط يصل إلى 4 امتار ، واعتبارا من فترة الظهيرة يبدأ سقوط الأمطار المتوسطة بنسبة حدوث (70-80%) على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة تزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات النهار لتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا ومصحوبة بحبات البرد

وقام اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بمتابعة لتمركزات سيارات ومعدات الشركة على طريق الكورنيش تحسباً لارتفاع موج البحر طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد .

واطمئن على سير العمل وحالة العمال وجاهزية السيارات والمعدات المتواجدة وخطوط طوارئ الكورنيش الخاصة بمياه الأمطار.

وقال" نافع" أن حالة التقلبات الجوية التى تمر بها محافظة الإسكندرية بإرتفاع موج البحر ودرجات حرارة منخفضة ومتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم وغداً مع اشتداد لسرعة الرياح وأن ترتفع أمواج البحر لتصل إلى خمسة أمتار غداً الإثنين.

وأشاد بمجهود العاملين وإستمرار تمركزهم منذ يوم الإثنين الماضى حتى اليوم فى ظل هذه الظروف الجوية الصعبة وأكد عليهم بأخذ الحيطة والحذر أثناء العمل.

وأكد أن تلك الجهود لها بالغ الأثر على المواطن السكندرى وإن شركة صرف صحى الإسكندرية لن تدخر وسعاً من أجل رفع تجمعات مياه الأمطار حال تجمعها

وقد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومى الأحد والأثنين بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية يومى الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن شركة صرف صحى الإسكندرية رفعت حالة الاستعداد للنوة تحسبا للتقلبات الجوية السيئة وتم انتشار المعدات والبدالات وفرق الطوارئ فى شتى انحاء المحافظة وتم تشديدها على كورنيش الإسكندرية نظرا لتوقعات ارتفاع امواج البحر ل 5 أمتار.