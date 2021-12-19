بث مباشر.. شروط وأماكن التقديم لمعاون نيابة إدارية دفعتي 2019/ 2020

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا من أمام مبنى النيابة الإدارية، رصد فيه استقبال خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتى 2019/ 2020، الراغبين فى التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية.

وشهدت النيابة الإدارية اقبال كثيف على تقديم الطلبات من المتقدمين لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، حيث كان أبرز المتقدمين من الإناث.

وكانت النيابة الإدارية بدأت صباح اليوم الأحد، فى تلقى طلبات المتقدمين من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، لوظيفة معاون نيابة ادارية، حيث سيتم فتح باب التقديم فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

وكانت النيابة الإدارية، وضعت شروط عامة للالتحاق بوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق الجامعات المصرية وكلية الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتى 2019- 2020، ووضعت الأمانة العامة شروط للمتقدمين للتعيين فى الوظيفة إضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا وهى:

ألا يقل تقدير المتقدم التراكمى عن (جيد).

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى 13 ديسمبر 2021 وهو آخر يوم للتسجيل الإلكترونى لدفعة 2019 .

ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة فى 24 ديسمبر 2021 وهو آخر يوم للتسجيل الإلكترونى لدفعة 2020.

أن تتوافر فى المتقدم الاهلية والصلاحية لشغل الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

واوضحت الأمانة أن تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.ap.gov.eg, خلال الفترة من 7 ديسمبر 2021، إلى 13 ديسمبر لدفعة 2019, وفى الفترة من 18 ديسمبر 2021 وحتى 24 ديسمبر لدفعة 2020, ويتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق، وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

وتابعت الأمانة، سحب الملفات خلال الفترة من 18 ديسمبر 2021 حتى 2022/1/1 لدفعة 2019، وفى الفترة من 8 يناير 2022 وحتى 22 يناير لدفعة 2020، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر – ميدان النجدة.

وسيتم إعلان المواعيد المخصصة لكل جامعة الموقع الالكترونى الخاص بالهيئة.

ويشترط لسحب ملف التقديم:

إحضار وثيقة التعارف التى تم طباعتها من على الموقع الالكترونى "5 نسخ".

‎إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان التى ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات اللازمة.