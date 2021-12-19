المشدد 5 سنوات لمندوب مبيعات لحيازته 1689 قرصا من عقار الكبتاجون بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر،حضوريا مندوب مبيعات بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لحيازته 1689 قرصا من عقار الكبتاجون بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، و اسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 4134 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان،ليوم 17 أبريل، عندما ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا، القبض على " إيهاب ع ع ح" 41 عاما مندوب مبيعات مقيم محافظة المنيا، أثناء تواجده بنطاق مدينة العاشر من رمضان بحوزته 1689 قرصا من عقار الكبتاجون .

وعقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم محبوسا من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.