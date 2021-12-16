السجن المشدد 3 سنوات لتاجر خضار بتهمة حيازة عقاقير مخدرة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، تاجر خضار بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لحيازته كمية من عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، محمد السيد ، وسامى زين العابدين، والوليد حسين مكي ، وأمانة سر يامن محمود، و اسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 9089 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 3 سبتمبر، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، المتهم "م ع ح " 42 عاما تاجر خضار ومقيم المقطم القاهرة، إلى محكمة الجنايات.

وتبين من أمر الإحالة قيام الرائد أحمد فخرى عاشور، بالإدارة العامة لمكافحة، بضبط المتهم وبحوزته كمية من عقار الترامادول المخدر بقصد الاتجار، فتم التحفظ عليه وعلى المضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات تم إحالته للمحاكمة.