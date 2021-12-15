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70 قطارا للعمل بخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:00 م
70 قطارا للعمل بخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر قطارات المونوريل المصرى
كتب رضا حبيشى

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أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنها تعاقدت مع شركة الستوم العالمية على شراء 70 قطار مونوريل للعمل بخطى مونوريل العاصمة الإدارية الاستاد و6 أكتوبر ـ وادى النيل بالمهندسين، حيث وصل منها 3 قطارات، وسيتتابع وصول باقى القطارات المتعاقد عليها على دفعات لحين انتهاء تنفيذ الخطين نهاية 2022.

وأضافت الهيئة القومية للأنفاق أن قطارات المونوريل المتعاقد عليها أحادية السكة ستتحرك على كمرة خرسانية وستعمل بدون سائق وتبلغ ‏السرعة التصميمية ‏لها 90كم/الساعة ويصل زمن التقاطر الى 90 ثانية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم ولأول مرة ‏تركيب ‏Screen Doors‏ على الارصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب، علاوة على وجود ممرات آمنة ‏تسمح بانتقال ‏الركاب بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء في ‏حالات ‏الطوارئ ، كما سيتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

وأضافت الهيئة أنه سيتم تزويد عربات المونوريل بشاشات ‏LED‏ لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن ‏استخدامها تجارياً في بث الاعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر ، كما سيتم تزويد أعلى الأبواب الجانبية بشاشة ‏لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار‏، كما سيتم تخصيص أماكن للكراسي ‏المتحركة الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت وكذلك ‏سيتم تزويد ‏العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة ‏فاقدي حاسة ‏السمع.

 


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