الفلبين: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "راي" إلى 75 شخصا

وذكرت صحيفة فلبين ستار المحلية أن الإعصار تسبب في فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم ومنتجعاتهم المطلة على شاطئ البحر، حيث دمر إعصار (راي) أجزاء من منطقتي فيساياس ومينداناو، وتسبب الإعصار في انقطاع الاتصالات والكهرباء في العديد من المناطق وأسقطت أعمدة الكهرباء الخرسانية واقتلاع أسقف المنازل وغمرت القرى.

وفي السياق نفسه، قال آرثر ياب حاكم الوجهة السياحية الشهيرة بوهول، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، إن رؤساء البلديات في الجزيرة المنكوبة أبلغوا عن 49 حالة وفاة في بلداتهم، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها إلى 75، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية.