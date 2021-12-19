الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم وغدا

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية اليوم وغدا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل النساء وولادة و خدمات تنظيم الأسرة و الأطفال والباطنة و لأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان و القلب و لجلدية بالاضافة إلي خدمات الأشعة والتحاليل.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر.
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان علي أن يتم إحالة الحالات التى تتطلب لرعاية إلي المستشفيات .
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