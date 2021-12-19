الصحة تطلق قافلتين طبيتين ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات اليوم وغدا

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل النساء وولادة و خدمات تنظيم الأسرة و الأطفال والباطنة و لأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان و القلب و لجلدية بالاضافة إلي خدمات الأشعة والتحاليل.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر.