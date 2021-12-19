الصحة العالمية: مرفق كوفاكس استطاع توفير 681 مليون جرعة لـ 144دولة بالعالم

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، يتميز متحور أوميكرون بطفرات جينية بالسطح الخارجى وهو بروتين سبايك، ويتميز بسرعة الانتشار مقارنة بالمتحور دلتا.

وقال خلال فيديو تم بثه عبر موقع "فيس بوك" لشرق المتوسط، إنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم التعرف عن تفاصيل أكثر عن هذا المتحور، موضحًا أن المنظمة أصبح لديها تجارب سابقة للتعامل مع كورونا.

وأشار إلى أن إغلاق ووقف حالة الطيران لبعض الدول التى انتشر فيها أوميكرون قد يؤخر وصول المتحور أوميكرون، ولكن لا تمنعه، مؤكدًا ضرورة سير الرحلات وعدم الإغلاق لأن ذلك يسهل من حركة النقل، ونقل العينات، ويؤثر البلدان فى مختلف الأمور الاقتصادية والاجتماعية.

وقال، بعد مرور عامين أصبح لدينا إجراءات يمكن من خلالها وقف هذا الوباء، موضحا أن جنوب أفريقيا تمكنت فى فترة وجيزة الإبلاغ عن هذا المتحور.

وأكد، إنه حتى الآن تم تسجيل المتحور أوميكرون فى 89 دولة حول العالم، وهو يتميز بسرعة الانتشار وحتى نتعرف أكثر على المتحور الجديد سيكون هناك المزيد من الدول التى وصل إليها المتحور موضحا، انه مازالت المختبرات تتعرف عل هذا المتحور ومازلنا نتابع البيانات من هذه الدول.

وقال، إن اللقاحات التى تم اعتمدها من المنظمة لازالت فعالة ضد متحور اوميكرون، مؤكدا إن الدراسات مستمرة لمعرفة تفاصيل هذا المتحور لعمل تغيير فى تركيبة هذه اللقاحات.

وأضاف، أما فيما يخص الجرعة المعززة فإن المنظمة ليست ضد الجرعة المعززة، ولكن يجب أن نراعى قلة عدد اللقاحات فى الكثير من دول العالم، لأن بعض الدول لم تصل إلى 1% من عدد السكان، موضحا إن هناك عدم انصاف فى توزيع اللقاحات والمنظمة توصى باللقاحات المتوافرة، مشيرا إلى انه يمكن إعطاء الجرعة المعززة للفئات الضعيفة مناعيا والتى قد تتعرض لإصابات او مضاعفات شديدة، ويجب أن تكون هى الفئة المستهدفة لتلقى الجرعات المعززة.

وأضاف، أنه منذ الإعلان عن إنشاء مرفق كوفاكس كان الهدف منه هو توزيع اللقاحات بشكل عادل بغض النظر عن مقدرة الدول المالية، ولكن كان التركيز على الدول التى تعانى من نقص فى قدراتها المالية ، وتوفير اللقاحات لها، مؤكدا ان المنافسة الشديدة فى شراء اللقاحات بالدول المنتجة للقاحات استحوذت على عدد كبير منها للدول التى لديها القدرة المالية،.

وأكد، ان مرفق كوفاكس الذى يضمن التوزيع العادل للقاحات تعرض للعديد من التحديات، حتى استطعنا توفير 681 مليون جرعة لحوالى 144 دولة بالعالم، من مجموع 193 دولة هم الدول الاعضاء بالمنظمة، موضحا إنه حتى 13 ديسمبر، تم إعطاء 8مليار و500 مليون جرعة على مستوى العالم.

وقال ، هدف المنظمة هو تطعيم 40% من السكان نهاية هذا العام، وتطعيم 70% من السكان بحلول منتصف العام المقبل، رغم أن هذا لم لن يتحقق نظرا لاستحواذ معظم الدول المنتجة للقاحات عليها.

وقال، إن هناك عدد من الافتراضات عن متحور اوميكرون لمعرفة المصدر الرئيسي له، ولكن التحور صفة اساسية بكل الفيروسات وكلما زاد وانتشر بين المجتمعات زادت التحورات وإذا استمر الفيروس بيننا ستستمر التحورات الجينية، وسنصل الى متحور اكثر فتكا.

وأوضح ، إن اللقاحات المستخدمة حاليا لازالت فعالة ضد متحور اوميكرون وفيما يخص بالجرعة الثالثة قامت العديد من الدول بإعطاء الجرعات المعززة، ولكن لابد ان نعطى الفرصة للأشخاص الذين لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى، واقتصار الجرعة المعززة على أصحاب الأمراض المزمنة أو الذين يعانون من ضعف فى المناعة.