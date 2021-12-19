السيطرة على حريق فى مطعم مشويات بشارع بن الفارض بطنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق اندلع داخل مطعم مشويات بشارع بن الفارض بطنطا، وأتت النيران على محتويات المطعم بالكامل.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في مطعم للمشويات بشارع بن الفارض.

انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على النيران والتي أتت على محتويات المطعم بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفى وقت سابق، سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، علي حريق محدود نشب داخل إحدي مطاعم الماكولات بمنطقة كفر عصام التابعة لمركز ومدينة طنطا ، دون وقوع إصابات.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كفر عصام التابعة لمدينة طنطا ، لنشوب حريق محدود في إحدي مطاعم المأكولات، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة علي الحريق وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.