اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 07:15 م
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السيطرة على حريق بمطعم مأكولات فى الغربية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 06:56 م
السيطرة على حريق بمطعم مأكولات فى الغربية حريق - أرشيفية
الغربية محمد طارق

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء ، علي حريق محدود نشب داخل إحدي مطاعم الماكولات بمنطقة كفر عصام التابعة لمركز ومدينة طنطا ، دون وقوع إصابات.
 
 
تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كفر عصام التابعة لمدينة طنطا ، لنشوب حريق محدود في إحدي مطاعم المأكولات ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطرة علي الحريق وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 

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