السيطرة على حريق بمطعم مأكولات فى الغربية

الغربية محمد طارق

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء ، علي حريق محدود نشب داخل إحدي مطاعم الماكولات بمنطقة كفر عصام التابعة لمركز ومدينة طنطا ، دون وقوع إصابات.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كفر عصام التابعة لمدينة طنطا ، لنشوب حريق محدود في إحدي مطاعم المأكولات ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية وتم الدفع بسيارة إطفاء، وتم السيطرة علي الحريق وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.