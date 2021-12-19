اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق شقة سكنية فى 6 أكتوبر دون إصابات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 01:35 م
السيطرة على حريق شقة سكنية فى 6 أكتوبر دون إصابات حريق شقة - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق إخلاء السكان من العقار محل الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

حريق شقة

مدينة 6 اكتوبر

سيارات الإطفاء

الحماية المدنية

حريقة شقة فى اكتوبر

اخبار الحوادث

أخبار الحرائق

حريق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة