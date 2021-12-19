السيطرة على حريق شقة سكنية فى 6 أكتوبر دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق إخلاء السكان من العقار محل الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.