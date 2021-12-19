السيطرة على حريق شقة سكنية فى 6 أكتوبر دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية دون وقوع أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق إخلاء السكان من العقار محل الحريق، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
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