السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم دون وقوع إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد - محمد أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وعلى الفور قامت قوات الامن بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقع إصابات، وحرر محشر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.