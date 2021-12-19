السيطرة على حريق شقة سكنية فى الهرم دون وقوع إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الهرم، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وعلى الفور قامت قوات الامن بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه دون وقع إصابات، وحرر محشر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
اشترطت الحماية المدنية مجموعة من الإرشادات للوقاية من الحرائق، منها:
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.
2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار.
9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.
11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.
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