السجن المشدد لمسئول أمن بمركز طبي اعتدى على فتاة مريضة عقليا فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

حكمت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جاد محمد حلمي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار السيد عبد العزيز محمود، والمستشار عماد أبو الحسن عبداللاه، والمستشار محمد عبد الرؤوف قبطان، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: اسماعيل عوكل وطارق عكاشة، بمعاقبة مسئول أمن بمركز طبي بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالتعدى على فتاة مريضة عقليًا.

وتعود القضية رقم 747 لسنة 2021 جنايات الضواحي، والمقيدة برقم 67 لسنة 2021 جنايات كلي بورسعيد إلى قيام المتهم "ك.ك.ا.م.ش" 37 عامًا، ويعمل مسئول أمن بمركز طبي نطاق حي العرب، بالتعدى على المجني عليها "س.ح.م.ا"، المصابة بمرض عقلي.

وكان المستشار نبيل ابو زينه، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية قد أحال القضية إلى محكمة جنايات بورسعيد الكلية بدائرة محكمة استئناف الاسماعيلية، وانتداب محامي للدفاع عنه، والتي أصدرت حكمها سالف الذكر.