اليوم السابع
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الإثنين، 13 ديسمبر 2021 04:08 م
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مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار خفيفة الثلاثاء والأربعاء على السواحل الشمالية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:42 م
مركز التنبؤ بالفيضان: أمطار خفيفة الثلاثاء والأربعاء على السواحل الشمالية الطقس - أرشيفية
كتب ـ عمرو دويدار

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تشير نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط، فى وزارة الرى، وخرائط الأمطار على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من اليوم 13 ديسمبر وحتى الأربعاء المقبل 15  ديسمبر 2021 إلى:-
 
اليوم 13 ديسمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.
 
يوم 14 ديسمبر:
احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال سيناء وجنوب البحر الأحمر.
 
يوم 15 ديسمبر: 
احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومنطقة حلايب وشلاتين.
 

التنبؤ بالامطار

سقوط امطار

الوجه البحري

السواحل الشمالية

أمطار خفيفة

هيئة الارصاد

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