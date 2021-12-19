اليوم السابع
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الرئيس الموريتاني: نبذل جهودا لتحقيق الأمن في أفريقيا

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:30 ص
الرئيس الموريتاني: نبذل جهودا لتحقيق الأمن في أفريقيا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن بلاده تبذل جهودا حثيثة لتحقيق التنمية والأمن في أفريقيا وفي منطقة الساحل على وجه الخصوص بحسب موقع صحرا ميديا الاخباري الموريتانى.

جاء ذلك خلال كلمته في القمة الثالثة للشراكة التركية-الأفريقية التي تنعقد في إسطنبول، وتناقش قضايا التعليم والصحة والزراعة.

وقال الرئيس الموريتاني ، إن موريتانيا تولي عناية لهذه المجالات التي تناقشها القمة، معتبرا أن اختيار الزراعة والصحة والتعليم كان “موفقا”.

وأضاف أن مناقشة هذه القضايا نابع من حاجة الجانبين إلى تطوير التعاون في هذه المجالات.

ونوه الرئيس الموريتاني بـ”عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط موريتانيا وتركيا”.وأكد ولد غزواني أن الجانبين يحرصان على تعزيز التعاون بينهما “خدمة لشعبيهما الشقيقين”، وفق تعبيره.


محمد ولد الشيخ الغزواني

الرئيس الموريتاني

القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية

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