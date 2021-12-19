اليوم السابع
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الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات توطين الصناعات

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:12 م
الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات توطين الصناعات خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وعمرو قنديل رئيس مجلس إدارة شركة "قنديل للصلب".
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود توطين الصناعة لتوفير احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج في قطاع الصناعات المعدنية.
 
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالتنسيق مع القطاع الخاص ذي الخبرة والإدارة المحوكمة والإنتاج المتميز، وذلك لإقامة مشروعات تستهدف توطين الصناعات على نحو مستديم ومستقر، بما يصب في صالح خطط التنمية الشاملة للدولة على المدى الطويل.
 
وعرضت "نيفين جامع" أهم الخطوات التنفيذية التي تتم ارتباطاً بدعم الأنشطة الصناعية وتحفيز الصناعة على المستوى الوطني، بما ينعكس بصورة إيجابية على أداء القطاعات الصناعية ذات الأولوية والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما فيها تعزيز عمليات الاستثمار الصناعي في الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بتوفير احتياجات السوق المحلي من مستلزمات الإنتاج الأولية والسلع الوسيطة، خاصةً قطاع الصناعات المعدنية.
 
كما عرضت وزيرة التجارة والصناعة نتائج التنسيق مع مجموعة "قنديل للصلب" لبحث تعزيز عمليات التصنيع لتلبية احتياجات السوق المحلي في قطاع الصناعات المعدنية من خلال إقامة استثمارات جديدة، لتلبية احتياج السوق المحلي من مدخلات الإنتاج كالصناعات الهندسية وقطاع المقاولات وصناعات الأجهزة المنزلية.

 

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توطين الصناعة

القطاع الخاص

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