الداخلية تضبط 2367 قضية تهرب ضريبى بقيمة 2.9 مليار جنيه خلال أسبوع

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الداخلية من ضبط 2367 قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (2٫938٫689٫234) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها،وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها.

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (5٫850٫640) مليون جنيه خلال أسبوع.