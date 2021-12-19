اليوم السابع
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الحاجة كوثر تبلغ 70 سنة ولم تنجب.. تبرعت بمنزلها لإقامة مسجد فى المنيا.. لايف

الأحد، 19 ديسمبر 2021 03:22 م
الحاجة كوثر تبلغ 70 سنة ولم تنجب.. تبرعت بمنزلها لإقامة مسجد فى المنيا.. لايف
المنيا -حسن عبد الغفار

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل قرية الجندية التابعة لمركز بنى مزار ، من مسجد الكوثر ،الذى تبرعت به الحاجة كوثر محمد التى بلغ من العمر 70عاما ، ولم تنجب اطفال فقررت التبرع بمنزلها الذى تملكة من أجل بناءه مسجد يصلى فيه الناس واكتفت بحجرة صغيره فى البدروم أسفل المسجد ليكون منزلها .
 
 
قالت الحاجة كوثر أنها طرقت كل الابواب حتى يكون منزلها مسجدا يؤدى فيه الناس الصلاة ، واضافت أن زوجى تركنى بمفردى  ، ومان والدى قد ترك لى حجرة صغيرة جدا كنت أعيش بها ، وعندما تزوجت ربنا اكرمنى وقمت بشراء نصف قيراط ، وبعد أن تركنى زوجى وشعرت أن العمر كاد أن ينقض. قررت أن أوقف المنزل  ليكون مسجدا .
 
ولفتت رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لى لا تخزنى ، وبعدها وبعد أن طرقت كل الاماكن ربنا اكرمنى وتم بناء المسجد به مصلى للرجال والنساء .
 
وأستطردت كنت اعمل فى خبز الخبز عند أهالى القرية  كنت ادخر كل مليم وانقطعت عن أكل اللحوم حتى اوفر المال واشتريت ربع قيراط اخر وقمت بضمه للمسجد .
 
واحمد الله على ذلك والدى تركنى وكان عمرى شهرين ووالدتى توفت وكان عمرى 7 سنوات ، ولكن الله ربانى احسن التربية حتى قمتت ببناء هذا المسجد 
 

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