اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجفاف والقحط يضرب إقليم هيران وسط الصومال ومناطق أخرى

الأحد، 19 ديسمبر 2021 11:10 ص
الجفاف والقحط يضرب إقليم هيران وسط الصومال ومناطق أخرى الجفاف والقحط يضرب إقليم هيران وسط الصومال ومناطق أخرى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد عدة مناطق بجنوب ووسط الصومال موجة من الجفاف والقحط الشديدين، مما أثر سلبا على حياة الرعاة والمزارعين وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

وقال يوسف أحمد هغر دبغيد نائب رئيس ولاية هيرشبيلي :” إن نقص المياه، والمؤن الغذائية أدت إلى هجر كثير من السكان الرعويين في محافظة هيران  إلى المدن بحثا عن لقمة العيش والحياة”  مضيفا أن انخفاض منسوب مياه نهر شبيلي، جعل الوضع متفاقما جدا.

ودعا دبغيد الحكومة الفيدرالية، والجهات المانحة إلى تقديم المساعدة الفورية إلى أولئك المنكوبين جراء المجاعة الشديدة.

وكان وزير إعلام ولاية غلمدغ، السيد أحمد شري فلغلي قد تفقد بعض المناطق التي تعرضت لموجة الجفاف بإقليم مدغ، وقال عقب الجولة :” لقد رأينا أشخاص من جميع الأعمار، يعانون من سوء التغذية، ونقص حاد في المواد الغذائية في عدة قرى شمال شرق مدينة ” غالكيعو ” بوسط البلاد “، مضيفا إنهم ناشد بسرعة الاستجابة للمنكوبين.

الجدير بالذكر، أن ستة أشخاص، لقوا مصرعهم، مؤخرا جراء الجفاف في إقليم مدغ بوسط البلاد.


الصومال

الجفاف

هيران

القحط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصومال: إجراء انتخابات مجلس الشعب على 3 مقاعد فى الأقاليم الشمالية

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:35 ص

الجفاف يتفاقم والمجاعة تفتك بالصومال.. موجة قحط تضرب القرى وتقتل 6 أشخاص.. رئيس الوزراء يعلن الطوارئ ويدعو العالم لنجدة شعبه.. والأمم المتحدة: 2.3 مليون لديهم نقص غذاء.. وتقارير تؤكد: 4 ملايين فى خطر داهم

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:00 ص

الارهاب.. خطر يتهدد الكريسماس فى أفريقيا.. هجمات ميليشيا الشباب بالصومال تستهدف قوات حفظ السلام.. شرق الكونغو معقل لنشاط المتطرفين.. والقوات التابعة لداعش تنشر الرعب.. وآلاف مهددون بالقتل فى الساحل الأفريقى

الخميس، 09 ديسمبر 2021 08:30 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة