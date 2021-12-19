الجفاف والقحط يضرب إقليم هيران وسط الصومال ومناطق أخرى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تشهد عدة مناطق بجنوب ووسط الصومال موجة من الجفاف والقحط الشديدين، مما أثر سلبا على حياة الرعاة والمزارعين وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.

وقال يوسف أحمد هغر دبغيد نائب رئيس ولاية هيرشبيلي :” إن نقص المياه، والمؤن الغذائية أدت إلى هجر كثير من السكان الرعويين في محافظة هيران إلى المدن بحثا عن لقمة العيش والحياة” مضيفا أن انخفاض منسوب مياه نهر شبيلي، جعل الوضع متفاقما جدا.

ودعا دبغيد الحكومة الفيدرالية، والجهات المانحة إلى تقديم المساعدة الفورية إلى أولئك المنكوبين جراء المجاعة الشديدة.

وكان وزير إعلام ولاية غلمدغ، السيد أحمد شري فلغلي قد تفقد بعض المناطق التي تعرضت لموجة الجفاف بإقليم مدغ، وقال عقب الجولة :” لقد رأينا أشخاص من جميع الأعمار، يعانون من سوء التغذية، ونقص حاد في المواد الغذائية في عدة قرى شمال شرق مدينة ” غالكيعو ” بوسط البلاد “، مضيفا إنهم ناشد بسرعة الاستجابة للمنكوبين.

الجدير بالذكر، أن ستة أشخاص، لقوا مصرعهم، مؤخرا جراء الجفاف في إقليم مدغ بوسط البلاد.