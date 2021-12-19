الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد جمعية شمس التطوير وتنمية مهارات الأطفال بالبحيرة

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 284، قرار مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة، بشأن قيد جمعية شمس التطوير وتنمية مهارات الأطفال، برقم 2436 اعتبارا من 4/10/2021.

ونص القرار على أنه طبقا للقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، تقرر شهر جمعية شمس التطوير وتنمية مهارات الأطفال، بمجلس إدارى مكون من 7 أعضاء.

ويعد ميدان عمل الجمعية، رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية، وتبدأ السنة المالية من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو، وتؤول أموال الجمعية بعد الحل والتصفية إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.