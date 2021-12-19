الجامعة العربية تنظم فعالية جائزة التميز للمرأة العربية بـ"إكسبو دبى"

بيشوى رمزى

تنظم جامعة الدول العربية، فعالية جائزة التميز للمرأة العربية بدورتها الأولى في المجال الطبي لعام 2020، وذلك بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام الإماراتي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمعرض اكسبو دبي 2020 غدا الاثنين، وذلك خلال الاحتفال بيوم جامعة الدول العربية بجناح المرأة وذلك برعاية وحضور الأمين العام احمد أبو الغيط، لتكريم السيدات الفائزات شخصيا.

كما يشارك بالفاعلية كل الأمين العام المساعد، السفيرة هيفاء أبو غزالة، بالإضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية بدولة الامارات العربية المتحدة وممثلي الوفود من الدول العربية الأعضاء،

وتعقد الفاعلية انطلاقا من اهتمام جامعة الدول العربية بتعزيز دور المرأة العربية الفعال في المجتمع بالدفع بعجلة التنمية، حيث اقترحت الامانة العامة لجامعة الدول العربية إطلاق مبادرة جائزة التميز للمرأة العربية في بادئ الامر عام 2020، وهي عبارة عن جائزة عينية تمنح لشخصيات نسائية عربية في أحد المجالات التي يتم تحديدها سنويا. وبناء على قرار اعتماد لجنة المرأة العربية د.39 قامت الأمانة بالإعلان عن تخصيص "جائزة التميز للمرأة العربية " السنوية بدءاً من العام 2020.