اليوم السابع
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التموين: صرف 80% من مقررات شهر ديسمبر حتى الآن

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:00 ص
التموين: صرف 80% من مقررات شهر ديسمبر حتى الآن سلع غذائية ـ ارشيفية
كتب ــ مدحت وهبة

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أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية  بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، أنه تم صرف ما يقرب من 80% من مقررات شهر ديسمبر  الجارى، بجانب أيضا طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية  فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة  طوال الأشهر الماضية ، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

 وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية  كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

 


التموين

مقررات ديسمبر

صرف معاشات

طرق صرف المعاشات

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