10 معلومات عن امتحانات الترم الأول لطلاب النقل بالثانوى العام.. تعقد يناير 2022

يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالية 10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل، بمرحلة الثانوى العام.
ـ تعقد الامتحانات فى شهر يناير المقبل.
ـ وزارة التربية والتعليم وضعت جداول الامتحانات وسوف يتم إعلانها قريبا.
ـ تعقد الامتحانات فى المدارس بشكل إلكترونى على أجهزة التابلت.
ـ الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد تقيس الفهم وليس الحفظ.
ـ توفير الإنترنت فى المدارس استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول.
ـ تسجيل وتحديث الطلاب لبياناتهم إلكترونيا قبل أداء الامتحانات.
ـ من المقرر أن تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك أى يسمح للطالب بدخول الامتحان بالكتاب.
ـ الأسئلة ستكون محاكاة لامتحانات الثانوية العامة لتأهيل الطلاب للصف الثالث الثانوى العام.
ـ معظم الأسئلة ستكون اختيار من متعدد والإجابة على التابلت.
ـ لن تعقد امتحانات ورقية للطلاب فى الثانوى العام لأن جميع الطلاب تسلموا التابلت بنسبة 100%.
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