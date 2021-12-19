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10 معلومات عن امتحانات الترم الأول لطلاب النقل بالثانوى العام.. تعقد يناير 2022

الأحد، 19 ديسمبر 2021 09:41 ص
10 معلومات عن امتحانات الترم الأول لطلاب النقل بالثانوى العام.. تعقد يناير 2022 طلاب الثانوى العام - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالية 10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل، بمرحلة الثانوى العام.
 
ـ تعقد الامتحانات فى شهر يناير المقبل.
 
ـ وزارة التربية والتعليم وضعت جداول الامتحانات وسوف يتم إعلانها قريبا.
 
ـ تعقد الامتحانات فى المدارس بشكل إلكترونى على أجهزة التابلت.
 
ـ الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد تقيس الفهم وليس الحفظ.
 
ـ توفير الإنترنت فى المدارس استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول.
 
ـ تسجيل وتحديث الطلاب لبياناتهم إلكترونيا قبل أداء الامتحانات.
 
ـ من المقرر أن تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك أى يسمح للطالب بدخول الامتحان بالكتاب.
 
ـ الأسئلة ستكون محاكاة لامتحانات الثانوية العامة لتأهيل الطلاب للصف الثالث الثانوى العام.
 
ـ معظم الأسئلة ستكون اختيار من متعدد والإجابة على التابلت.
 
ـ لن تعقد امتحانات ورقية للطلاب فى الثانوى العام لأن جميع الطلاب تسلموا التابلت بنسبة 100%.
 

التربية والتعليم

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