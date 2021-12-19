10 معلومات عن امتحانات الترم الأول لطلاب النقل بالثانوى العام.. تعقد يناير 2022

كتب ــ محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالية 10 معلومات عن امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل، بمرحلة الثانوى العام

ـ تعقد الامتحانات فى شهر يناير المقبل.

ـ وزارة التربية والتعليم وضعت جداول الامتحانات وسوف يتم إعلانها قريبا.

ـ تعقد الامتحانات فى المدارس بشكل إلكترونى على أجهزة التابلت.

ـ الأسئلة وفق نظام التقييم الجديد تقيس الفهم وليس الحفظ.

ـ توفير الإنترنت فى المدارس استعدادا لامتحانات الفصل الدراسى الأول.

ـ تسجيل وتحديث الطلاب لبياناتهم إلكترونيا قبل أداء الامتحانات.

ـ من المقرر أن تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك أى يسمح للطالب بدخول الامتحان بالكتاب.

ـ الأسئلة ستكون محاكاة لامتحانات الثانوية العامة لتأهيل الطلاب للصف الثالث الثانوى العام.

ـ معظم الأسئلة ستكون اختيار من متعدد والإجابة على التابلت.

ـ لن تعقد امتحانات ورقية للطلاب فى الثانوى العام لأن جميع الطلاب تسلموا التابلت بنسبة 100%.