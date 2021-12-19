التعليم تعلن حالات الإعفاء من امتحان اللغة الثانية لطلاب المصريين فى الخارج

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية ل لصف الثانى الثانوى للطلاب المصريين فى الخارج، موضحة أنه يعفى من امتحان اللغة الثانية الطلاب الذين كانوا يدرسون فى دولة لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية، بشرط أن يكون الطالب اجتاز بنجاح الصف الاول الثانوي المناظر فى دولة لا تدرس بها اللغة الأجنبية الثانية على أن يرسل طلب الإعفاء للنظر فيه، كما يعفى طلاب الدمج أصحاب الاعاقات البسيطة " شلل دماغي والإعاقة الذهنية البسيطة والشلل الدماغى ومتلازمة داون واضطراب طيف التوحد.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 على دورين ، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الاول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 ابريل 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو 2022 ، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات.

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه من المقرر أن تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.