التضامن: الاستثمار الاجتماعى لذوى الإعاقة يتمثل فى مساعدات نقدية وتوظيف الوقت

كتب ـ مدحت وهبة

قالت الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاستثمار الاجتماعي يتمثل في المساعدات النقدية، والمادية، وتوظيف الوقت، وغيرها من الأساليب، ونسعى دائما لخلق فرص جديدة لمشاركة ذوي الإعاقة

وأوضحت «القباج»، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الأول حول "جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة"، أن جميع النظريات أكدت أنه لابد من تغيير نظريتنا لذوي الإعاقة، فهم فاعلين ومنتجين، ويجب علينا البحث عن جانب القوى الكامنة بيهم، وأن نعمل معهم وبهم وليس لهم؛ لأنهم قادرون وأن الشخص الذي يتم تأهيله منذ الصغر في كافة الجوانب يصبح قادر على المنافسة في سوق العمل، هذا هو الاستثمار الحقيقي.

ويناقش المؤتمر ثلاثة محاور أولها " جدوى الاستثمار الاجتماعي في الأشخاص ذوي الإعاقة " والمحور الثاني يناقش "توقعات واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة ..رؤية مصر 2030 ومشروع حياة كريمة لتنمية الريف المصري" ، أما المحور الثالث فيتناول " ريادة الأعمال والابتكار وخدمات الشمول المالي.. حقوق للأشخاص ذوي الإعاقة "