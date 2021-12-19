التصريح بدفن جثة طفل عامين لقى مصرعه غرقا فى ترعة أمام منزله فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

صرحت النيابة العامة بسوهاج بدفن طفل يبلغ من العمر عامين لقى مصرعه غرقا، إثر سقوطه بإحدى الترع بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى طهطا العام، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل غرقا سقط بإحدى الترع أثناء قيامه باللهو على حافتها دائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد نور عمر رئيس مباحث فرع الشمال والعقيد أيمن عثمان وكيل الفرع والرائد موسى القاضى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا وفاة طفل يبلغ من العمر عامين وذلك عقب سقوطه بالترعة المارة من أمام منزله أثناء قيامه باللهو على حافتها" تم إنتشال الجثة ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.