مصرع طفل سقط عليه عمود إنارة أثناء تواجده بالشارع فى جرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل فى العاشرة من العمر مصرعه بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وذلك عقب سقوط عمود إنارة عليه كان قد صدمه لودر إحدى الوحدات القروية بدائرة المركز أثناء العمل برفع مخلفات القمامة بالشارع تم التحفظ على اللودر وسائقه وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج يفيد بسقوط أحد أعمدة الغنارة بالشارع ووفاة أحد الأطفال تم نقل جثته ملشرحة مستشفى جرجا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والعميد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب وصول طفل 10 سنوات إلى مستشفي جرجا العام " جثة هامدة " ويقيم دائرة مركز جرجا

وأشارت التحريات إلى أن سائق معدة لودر بإحدى المجالس القروية التابعة لمركز جرجا قرر بأنه أثناء قيادته معدة لودر تابع للمجلس القروي لرفع القمامة بذات الناحية إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بعامود إنارة وسقوطه على الطفل المذكور تصادف تواجده بالمكان مما أدى لوفاته.

وبسؤال جد المتوفي 71 سنة بالمعاش ويقيم دائرة المركز قرر بمضمون ما تقدم وأتهم قائد المعدة بالتسبب في وفاة حفيده بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود نزيف بالمخ أدي إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية ولا توجد شبهة جنائية نتيجة سقوط جسم صلب على الرأس ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة.