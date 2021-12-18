اليوم السابع
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السبت، 18 ديسمبر 2021 12:06 م
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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
‎‏‎-
‎البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه.
‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات .
‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه.
‎‏‎- الخيار بـ 8 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‎‏‎الباذنجان العروس 5 جنيهات
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه
‎‏‎- الفلفل الألوان 15 جنيها.
‎‏‎- الليمون بـ 10 جنيهات.
‎الجوافة بـ9 جنيهات.
‎بلح بارحى بـ34 جنيها.
‎.البسلة بـ 9.5 جنيه.
‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.
‎‏‎تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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