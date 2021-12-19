الإمارات تضيف تصنيف +21 عام على الأفلام السينمائية لعرض النسخ الدولية

كتب آسر أحمد

قرر مكتب تنظيم الإعلام فى دولة الإمارات العربية المتحدة، الغاء الرقابة على الأعمال السينمائية التى تعرض فى دور العرض، وإضافة تقييم +21 عام على الأعمال للتفرقة فى التصنيف العمرى، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمكتب عبر تويتر تغريدة تعلن من خلالها عن القرار الجديد.

وجاءت التغريدة كالاتى "مكتب تنظيم الإعلام يُعلن إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمرى للأفلام السينمائية، حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام فى دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامى فى الدولة".



تغريدة مكتب نتنظيم الإعلام

وعلى جانب آخر، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الأحد، اعتماد نظام "المرور الأخضر"، الذى يقتصر بمقتضاه الدخول إلى جميع الهيئات الحكومية على المطعمين ضد فيروس كورونا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأوضحت الوكالة أن وزارة الصحة وهيئة الطوارئ والأزمات، "اعتمدتا تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين فى جميع إمارات الدولة، والتى ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، وذلك اعتبارًا من 3 يناير المقبل".

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 15 ألفا و93 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالى الجرعات التى تم تقديمها حتى الآن إلى 22 مليونا و281 ألفا و418 جرعة.