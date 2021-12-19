اليوم السابع
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الإمارات تُقصر دخول جميع الجهات الحكومية على المُطعمين ضد كورونا فقط

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:25 م
الإمارات تُقصر دخول جميع الجهات الحكومية على المُطعمين ضد كورونا فقط الإمارات
كتب محمد جمال

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، اعتماد نظام "المرور الأخضر"، الذي يقتصر بمقتضاه الدخول إلى جميع الهيئات الحكومية على المطعمين ضد فيروس كورونا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).


وأوضحت الوكالة أن وزارة الصحة وهيئة الطوارئ والأزمات، "اعتمدتا تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في جميع إمارات الدولة، والتى ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، وذلك اعتباراً من 3 يناير المقبل".

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 15 ألفا و93 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالى الجرعات التى تم تقديمها حتى الآن إلى 22 مليونا و281 ألفا و418 جرعة.

وذكرت "الصحة الإماراتية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاحات ضد الفيروس التاجي، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتى ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.


الإمارات

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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