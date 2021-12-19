الإمارات تُقصر دخول جميع الجهات الحكومية على المُطعمين ضد كورونا فقط

كتب محمد جمال



وأوضحت الوكالة أن وزارة الصحة وهيئة الطوارئ والأزمات، "اعتمدتا تطبيق نظام المرور الأخضر لدخول جميع الجهات الحكومية الاتحادية للموظفين والمراجعين في جميع إمارات الدولة، والتى ستقتصر على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، وذلك اعتباراً من 3 يناير المقبل".

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 15 ألفا و93 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع إجمالى الجرعات التى تم تقديمها حتى الآن إلى 22 مليونا و281 ألفا و418 جرعة.

وذكرت "الصحة الإماراتية" - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير اللقاحات ضد الفيروس التاجي، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتى ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.