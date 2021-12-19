الأردن يقرر اعتبار وثائق اللجوء سارية المفعول حتى نهاية يونيو المقبل

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قرر وزير الداخلية الأردني مازن الفرايه، اليوم الأحد، اعتبار وثائق اللجوء الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للجنسيات كافة، وبطاقات الخدمة الخاصة بالجالية السورية سارية المفعول حكما ولغاية الثلاثين من شهر يونيو المقبل، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



يذكر أنه بحسب البيانات الرسمية، يوجد في الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، نحو نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية، وسجلات المفوضية تتحدث عن وجود 670 ألفا و637 لاجئ سوري مسجل، منهم من يسكن في المخيمات السورية الرسمية والمؤقتة والباقي موزعين على المحافظات والمدن الأردنية.



وتتصدر عمّان القائمة بنسبة 29.6% تليها المفرق بنسبة 26% واربد بنسبة 20%.

