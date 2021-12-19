افتتاح بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية بمشاركة 16 جامعة.. فيديو

الأقصر - أحمد مرعى

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة شمال الأقصر، رصد خلاله فعاليات افتتاح بطولة جامعة الأقصر الأولى لكرة القدم الخماسية للجامعات بمشاركة 16 جامعة على مستوى الجمهورية.

وبدأت الفعاليات بتوافد قيادات محافظة الأقصر، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، وجامعة الأقصر بقيادة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وقيادات الشباب والرياضة على الصالة لحضور فعاليات الافتتاح.

وانطلق طابور العرض للجامعات المشاركة في البطولة وتشمل جامعة الأقصر وجامعات بورسعيد وبني سويف والنيل الدولية وأسوان وطنطا وعين شمس والإسكندرية والسادات والمنوفية وسوهاج ودمياط والوادي الجديد ووزارة التعليم العالى.

وكانت قد أقيمت مساء أمس السبت، القرعة العلنية لبطولة جامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات في نسختها الأولى بمشاركة 16 جامعة مصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات.

وشهد مراسم سحب القرعة كلا من الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمود عبدالعزيز، مدير الاتحادات النوعية بالشباب والرياضة، الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والاستاذ اسماعيل ابو حاكم، مستشار الاتحادات النوعية، وبهاء مختار، مدير الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة ولفيف من عمداء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، وفرق الجامعات المتنافسة، والعديد من السائحين الذين يزورون الأقصر.

وأسفرت قرعة منافسات بطولة جامعة الأقصر الأولى، لخماسيات كرة القدم للجامعات المصرية، التي أقُيمت، أمس السبت، في حفل بساحة أبو الحجاج وسط المدينة، عن أربع مجموعات، وضمت المجموعة الأولى، جامعات: "النيل، دمياط، الأكاديمية العربية للعلوم بالقاهرة، عين شمس". وضمت المجموعة الثانية جامعات: "المنوفية، بني سويف، الزقازيق، وزارة التعليم العالي".

وضمت المجموعة الثالثة، جامعات: "أسوان، بورسعيد، السادات، سوهاج"، وضمت المجموعة، الرابعة جامعات: "الوادي الجديد، طنطا، جامعة الأقصر والإسكندرية"، وجاءت الجامعة المنظمة الأقصر في المجموعة الرابعة والأخيرة مع جامعة الإسكندرية.

وعقب انتهاء فعاليات سحب القرعة العلنية، أعطى رئيس جامعة الأقصر الإذن ببدء البطولة، والتي تبدأ غدا الأحد بإقامة المباراة الافتتاحية بين جامعتي الأقصر والإسكندرية بالصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة شمالي الأقصر.