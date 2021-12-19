استهداف 65 ألف طفل بـ311 فريق طبى فى حملة ضد شلل الاطفال بالبحر الأحمر

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالبحر الأحمر اعتبارا من اليوم الأحد 19 ديسمبر، على مدار 4 أيام، لتطعيم 64229 طفل بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تطعيم الاطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات باستخدام الطعم الفموي وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية الصحية للأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر،أنه يتم تطعيم الاطفال بالمحافظة من خلال 311 فريقا طبيا مدربا على أعلى مستوى، منهم 66 فريقا ثابتا بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و245 فريقا متحركا، من شقة إلى شقة بالمدن والقرى والتوابع والوديان، لضمان الوصول إلى كل مكان داخل المحافظة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل وتابع أن الحملة ستسمر حتي 22 ديسمبر 2021 وذلك من خلال الفرق الثابتة او المتنقلة من منزل لاخر.

وأوضحت المديرية بأن هذا التطعيم مختلف عن تطعيم شلل الاطفال الموجود بالتطعيمات الروتينية ولا يتعارض مع اي منها ويمكن اخذ الجرعة في نفس الفترة هذا التطعيم غير متوفر الا من خلال فرق التطعيمات التابعة لمديرية الصحة وخلال فترة الحملة القومية فقط ولا يمكن تلقيه في اي مكان اخر.