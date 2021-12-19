إيطاليا تعود لنقطة الصفر وتغلق الحدود وتشدد القيود بسبب كورونا..بروكسل تعترض

فاطمة شوقى

مع اقتراب عطلة عيد الميلاد، قررت إيطاليا إغلاق حدودها، حتى تجاوزت ما توصي به بروكسل، وأعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا القواعد الجديدة، والتى منها حجز المسافرين غير المطعمين الذين يصلون إلى إيطاليا لمدة 5 أيام بالإضافة إلى الحصول على PCR سلبي في الـ 24 ساعة الماضية أو اختبار المستضد قبل يومين.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن أولئك الذين تم تطعيمهم ، وهذا هو الجديد الأكثر أهمية، سيتعين عليهم الخضوع لاختبارات المستضد نفسها قبل يومين أو PCR في اليوم السابق ، على الرغم من أنهم لن يضطروا إلى الحجر الصحي.

وأثار القانون الجديد، الذي ساري المفعول حتى 31 يناير 2022 ، جدلا من قبل الاتحاد الأوروبي، لدرجة أن نائبة رئيس المفوضية، فيرا يوروفا، أعلنت أن "إيطاليا يجب أن تشرح" ما تعتزمه بهذه القواعد، حيث تنطبق هذه الإجراءات أيضًا على الإيطاليين العائدين إلى بلادهم.

كما تزداد مدة الحجر الصحي لغير الملقحين إلى عشرة أيام للقادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، من ناحية أخرى، يجب أن يقوم الملقح بإجراء اختبار جزيئي في غضون 72 ساعة قبل القبول ، أو اختبار مستضد في غضون 24 ساعة قبل القبول. الاستثناء الوحيد هو أولئك الذين يصلون من بريطانيا وأيرلندا الشمالية ، والذين يجب عليهم إجراء الاختبار الجزيئي في موعد لا يتجاوز 48 ساعة قبل الدخول.

كما تم تمديد حظر دخول القادمين من جنوب إفريقيا وليسوتو وبوتسوانا وزيمبابوي وملاوي وموزمبيق وناميبيا وسواتيني حتى 31 يناير.

يمكن للمواطنين الإيطاليين الذين لديهم إقامة مسجلة قبل 26 نوفمبر ، مع الأطفال أو الزوج أو جزء من اتحاد مدني ، دخول إيطاليا ولكن يجب أن يخضعوا لحجر صحي لمدة 10 أيام ، بالإضافة إلى إظهار التقرير السلبي لمسحة جزيئية تم إجراؤها قبل 72 ساعة من المدخل.