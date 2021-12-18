ضبط طن لحوم ودواجن و 663 صنف دواء بيطرى و3 آلاف جرعة تحصين مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبط جهاز حماية المستهلك بالشرقية، طن لحوم ودواجن و663 صنف دواء بيطري و3 آلاف جرعة تحصين مجهولة المصدر خلال حملات رقابية على المعارض والصيدليات البيطرية .

وأفاد بيان أنه قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات على مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية وأسفرت الجهود المبذولة عن تحرير محاضر حيال أصحاب معارض وصيدليات أدوية بيطرية لإدارتهم النشاط بدون ترخيص وحيازة أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم التحفظ على 663 صنف أدوية بيطرية و 3000 جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية. كما قامت الحملة بضبط 1 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي و تحرير محاضر مخالفة لأصحاب " مطاعم – محالات جزارة – ثلاجة حفظ لحوم وأسماك"، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.