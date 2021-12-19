اليوم السابع
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الأحد، 19 ديسمبر 2021 07:38 م
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إصابة 20 في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي

الأحد، 19 ديسمبر 2021 06:47 م
إصابة 20 في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحي حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 20 مواطن فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحى بمحافظة الفيوم قبل مدخل مدينة أبشواى من اتجاه البحيرة وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواى وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بطريق بحيرة قارون السياحى بمحافظة الفيوم قبل مدخل مدينة أبشواى وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث وسيارات الإسعاف وتبين إصابة 20 من الركاب وتم نقلهم لمستشفى أبشواى المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

وكان الطريق قد شهد أول أمس الجمعة الماضية حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أمام مدخل قرية غيضان أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

 

 

 


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