إصابة شاب بطلق خرطوش فى الظهر على يد مجهول فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى الصالحية الجديدة بالشرقية، شاباً مصاباً بطلق خرطوش بالظهر وحالته مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول" أيمن م ع" 24 عاما مقيم الصالحية الجديدة مصابا بطلق نارى على يد مجهول، أثناء تواجده ناحية كوبرى سامى سعد، وتم حجزه بقسم الجراحة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.