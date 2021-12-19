أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات على مدار تعاملات الأسبوع.. تعرف على التفاصيل

كتب - إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب على مدار جلسات التداول هذا الأسبوع ارتفاع بحوالى 5 جنيهات، إذ صعدت كافة الأعيرة بصورة ملحوظة مع تحرك سعر أونصة الذهب لتقترب من كسر حاجز 1800 دولار فى التداولات الفورية، حيث أغلق السوق على سعر 1798 دولار بختام جلسات التداول يوم الجمعة، وهو وقت إغلاق السوق.

أسعار الذهب تأثرت هذا الأسبوع بهبوط الدولار عقب إعلان تقليص برامج الدعم، مما سمح للذهب بالصعود، لأن تراجع الدولار يقلل من تكلفة حيازة الذهب، لذلك ارتفع الطلب على المعدن بصورة واضحة فى جلسات التداول خاصة على مدار الـ 48 ساعة قبل إغلاق السوق.

وكان مجلس الفيدرالى الأمريكى أعلن صراحة أنه يستعد لتقليص برنامجه لشراء السندات بسرعة مضاعفة عما كان متوقعا، فى محاولة لإعطاء فرصة لإجراء ثلاث زيادات فى أسعار الفائدة خلال 2022، وفق ما ذكرته لجنة السوق المفتوحة بالمجلس عقب اجتماعها الذى استمر يومى 13 و14 من الشهر الجاري.

ويستهدف الاحتياطى الفيدرالى إجراء 8 زيادات على أسعار الفائدة على مدى 3 سنوات بحلول 2024، منها ثلاث زيادات فى 2023 واثنتين فى 2024، وفق ما ذكره رئيس المجلس جيروم باول فى مؤتمر صحفى هذا الأسبوع وتأتى خطة التشديد النقدى بعدما سجل التضخم فى الولايات المتحدة فى نوفمبر أعلى مستوياته منذ 40 عاما، فيما أشار باول إلى تعافى سوق العمل والاقتصاد "الأقوى كثيرا" كمؤشرات على أن الزيادة الأولى المقبلة للفائدة ستأتى سريعا عقب إنهاء برنامج شراء الأصول الذى بدأه الفيدرالى لتحفيز الأسواق مع بداية الجائحة العام الماضي.

وبشأن أسعار الذهب اليوم الأحد فتسجل استقرار ملحوظ عند نفس مستويات أمس لتوقف التداول على الذهب فى السوق المصرى والعالمى، وبلغ عيار 18 سجل 675 جنيها، عيار 21 سجل 788 جنيها، عيار 24 سجل 900.75 جنيه، الجنيه الذهب 6304 جنيهات.