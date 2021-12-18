أسعار الذهب تهبط 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 788 جنيها للجرام

كتب - إسلام سعيد

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر بتعاملات اليوم السبت، وذلك وفق تعاملات نهاية الأسبوع في البورصة العالمية، إذ تراجع السعر العالمي للذهب وقت الإغلاق قرابة 12 دولارا، الأمر الذي انعكس على الذهب في مصر ليهبط من 792 جنيها من عيار 21 إلى 788 جنيها للجرام الآن فى الأسواق.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 675 جنيها، عيار 21 سجل 788 جنيها، عيار 24 سجل 900.75 جنيه، الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

كانت أسعار الذهب صعدت فوق 1800 دولار منتصف تداولات أمس الجمعة وكان مهيئًا لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الأولى في خمسة أسابيع حيث دفعت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الأسهم والتضخم الحاد المستثمرين إلى الأصول الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1802.12 دولار للأونصة ، ليرتفع هذا الأسبوع إلى 1.1%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.4% إلى 1804.90 دولار، لكن قبل بعض ساعات من الإغلاق هبط الذهب دون 1800 دولار مسجلاً 1798 دولار.

وتراجعت الأسهم في جميع القطاعات، متأثرة بالتحول المتشدد للبنوك المركزية العالمية التي تتطلع إلى ترويض ضغوط الأسعار المتزايدة والمخاطر الاقتصادية التي يشكلها ارتفاع حالات كورونا.

وكان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى ثلاث زيادات في أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2022، وهي خطوة كان من شأنها أن تثقل كاهل الذهب عادةً حيث تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.