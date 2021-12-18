5 نصائح صحية فعالة للرجال المصابين بمرض السكرى..منها نظام غذائى نباتى

كتبت - مروة هريدى

كشفت دراسة أمريكية، عن أن مرض السكري أكثر انتشارا بين الذكور2.3 % مقارنة بالإناث 1.4 % ، وفقا لما نشر من موقع boldsky.لذلك تعتبر صحة الرجل عاملا مهما ومقلقا لمعظم الأس، خاصة إذا كان المصاب بمرض السكر مسنا، تتحدث هذه تقرير عن نصائح صحية فعالة من شأنها أن تساعد في إدارة مستويات الجلوكوز والحفاظ على مستوى سكر طبيعى فى الجسم.

1. تستهلك عديد السكاريد :



جهاز السكر

هو كربوهيدرات يحتوي على النشا والجليكوجين والسليلوز، يوجد بشكل طبيعي في الحبوب والخضروات والفطر الصالح للأكل والفواكه والنباتات الطبية الأخرى،جنبا إلى جنب مع الخصائص المضادة للالتهابات والأكسدة، يمكن أن يفيد تناول الكربوهيدرات في شكل عديد السكاريد مرضى السكر في إدارة مستويات الجلوكوز.

2. إنقاص الوزن :



جهاز السكر

أظهرت إحدى الدراسات أن الغالبية العظمى من مرضى السكري يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، وهو المسؤول أيضًا عن زيادة خطر حدوث مضاعفات مرتبطة بالقلب لديهم، ابذل جهودًا لتقليل الوزن عن طريق أداء الأنشطة البدنية المنتظمة مثل المشي أو ركوب الدراجات.

3. ابدأ باتباع نظام غذائي نباتي:

فالبدء باتباع نظام غذائي نباتي هو أفضل طريقة لاستهلاك العناصر الغذائية النباتية مثل مضادات الأكسدة والستيرولات النباتية المرتبطة بتحسين مستويات الجلوكوز في الجسم، تحتوي المنتجات الحيوانية على الدهون المشبعة والكوليسترول المرتفع

4. تقييد البروتين إذا كنت مصابًا باعتلال الكلية السكري:



مرض السكرى

وفقا لإحدى الدراسات ، إذا كان والدك مصابا باعتلال الكلية السكري أو كان أبا مصابا بهذه الحالة ، فتجنب تناول الملح والأطعمة الغنية بالبروتين مثل الدجاج واللحوم والأسماك وجراد البحر وفول الصويا.

5. تحسين هرمون التستوستيرون :

تقول إحدى الدراسات أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، للحفاظ على المستويات الطبيعية للهرمون ، استهلك الأطعمة الغنية بفيتامين د والزنك ، حيث أنهما بتحسين مستويات هرمون التستوستيرون وخصوبة الرجال.