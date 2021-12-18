5 فوائد لبذور التيف على صحة الجسم.. منها تقوية جهاز المناعة

كتب - محمود جلال

بذور التيف واحدة من أفضل الطرق الطبيعية التى تستخدم فى علاج العديد من الأمراض والوقاية من غيرها، حيث تحتوى التيف على كمية عالية من البروتين والحديد والألياف الغذائية بما يقدر 12.2 جرامًا بالإضافة إلى احتوائها على الفوسفور والمغنيسيوم والزنك والكالسيوم والنحاس، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth"، فإن فوائد صحية بذور التيف هى:

1. يقوي جهاز المناعة

تحفز بذور التيف الغنية بفيتامين سي إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم، بصرف النظر عن تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، يعد فيتامين سي أيضًا مكونا مهما للكولاجين الذي يساعد في تكوين خلايا وأنسجة عضلية وأعضاء وأوعية دموية جديدة.



جهاز المناعة

2. يساعد في السيطرة على مرض السكري

التيف هو غذاء خارق يمكن أن يساعد مرضى السكري عن طريق إبطاء إفراز الأنسولين في مجرى الدم ومنع الطفرات الخطيرة التي يمكن أن تحدث في مرضى السكري، لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض نسبيًا.



السيطرة على مرض السكري

3. يحسن صحة القلب

من المعروف أن بذور التيف تخفض ضغط الدم وتقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، بصرف النظر عن أن بذور التيف منخفضة في الصوديوم وبالتالي لن تسد الشرايين.



صحة-القلب

4. يمنحك عظاما صحية وقوية

غني بمجموعة واسعة من العناصر الغذائية والمعادن ، يحتوي التيف على الكالسيوم الذي يساعد في تقوية عظامك وهو مهم أيضًا لنمو العظام وتطورها.



يمنحك عظاما صحية وقوية

5- يساعد على الهضم

غنية بالألياف ، بذور التيف تساعد على الهضم حيث أن محتوى الألياف فيها يدعم حركة الأمعاء المنتظمة، إنه مصدر للألياف البريبايوتيك التي تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة بينما يساعد وجود الألياف غير القابلة للذوبان في تخفيف الانتفاخ.