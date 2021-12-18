5 خرافات شائعة عن الطعام.. منها قاعدة الخمس ثوان وهضم العلكة يستغرق 7 سنوات

كتبت مروة هريدى

اكتشف الباحثون 5 خرافات شائعة عن الطعام، حيث يخطئ الكثير منا بشأن سلامة الأغذية وصحته للجسم، وهناك العديد من الجمل التي نكررها مرارًا وتكرارًا وهي في الواقع مفاهيم خاطئة شائعة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- فيما يلى.. خرافات شائعة عن الطعام

1- قاعدة الخمس ثوان

يعتقد الكثير منا أن الطعام الذي يسقط على الأرض لمدة تقل عن خمس ثوان لا يزال آمنًا للأكل، ولكن هذه القاعدة خاطئة، حيث يقول الأطباء إنه ليس من المقبول أبدًا تناول الطعام الذى سقط على الأرض بغض النظر عن المدة التى استغرقها على الأرض قبل التقاطه.

2- يمكنك معرفة ما إذا كان الطعام غير آمن بمجرد النظر إليه

في حين أن العفن هو وسيلة مؤكدة بأن الطعام غير آمن للأكل، ولكن ليس مجرد إلقاء نظرة سريعة على الطعام هو ما يؤكد صلاحيته للتناول من عدمها، فلابد من تخزين الطعام دائمًا بشكل صحيح في الثلاجة عند درجة الحرارة المناسبة، كما لا ينبغى على الإطلاق تناول أي شيء بعد انتهاء تاريخ صلاحيته.

3- هضم العلكة يستغرق سبع سنوات

لقد سمعنا جميعًا شائعة مفادها أنه إذا ابتلعت قطعة من العلكة يستغرق هضمها سبع سنوات، وهذا ليس صحيحًا، ومع ذلك من الأفضل عدم ابتلاع العلكة، حيث يقول الأطباء أن العلكة للمضغ فقط ولا يجب بلعها لأنها غير قابلة للهضم ولكن تستغرق نحو 24 ساعة حتى يتخلص منها الجسم مثل الأطعمة الأخرى، وفى حالات نادة قد يتسبب البلع المتكرر للعلكة فى حدوث إمساك.

4- السعرات الحرارية جميعها واحدة

السعرات الحرارية يمكن أن تكون ماكرة، صحيح أن كل السعرات الحرارية تنتج نفس القدر من الطاقة لكن جسمك يستخدم هذه الطاقة بشكل مختلف، فعندما يتعلق الأمر بالكربوهيدرات، هناك مؤشر نسبة السكر في الدم (GL)، عندما تحتوي الأطعمة على نسبة عالية من GL فهذا يعني أنها تفرز الجلوكوز بسرعة بعد تناولها وهذا يسبب ارتفاعًا حادًا في مستويات الجلوكوز في الدم، ومع انخفاض هذه المستويات تبدأ في الشعور بالجوع مرة أخرى، مثل الأرز والمكرونة والكعك، أما الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من GL تطلق الطاقة ببطء بعد تناولها مما يعني أنها ستمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.

5- يجب ألا تفوت وجبة الإفطار أبدًا

لا تصدقوا هذا الخرافة، فلا بأس بل ومن المفيد تخطي وجبة الإفطار في بعض الأحيان، فهناك العديد من الدراسات التي تظهر الآن أن فترات الصيام الطويلة مثل (الصيام طوال الليل وتخطي وجبة الإفطار)، وتقييد السعرات الحرارية (المرتبطة أيضًا بعدم تناول وجبة الإفطار)، ترتبط بفوائد صحية عديدة وتزيد من طول العمر، حيث أظهرت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار يحصلون على سعرات حرارية أقل يوميًا من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.