5 أرقام تكشف طفرة بقطاع الاتصالات فى مصر أبرزها 100 خدمة على منصة مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، طفرة على كافة المستويات سواء الخدمات الحكومية أو على مستوى تنفيذ مشروعات البنية التحتية وإتاحة الفرصة للشركات الناشئة والصغيرة، ويقدم اليوم السابع أبرز 5 أرقام تكشف هذا النجاح.

1- 16% نمو في قطاع الاتصالات

واصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تحقيق أعلى معدل نمو بين قطاعات الدولة بنسبة 16% في العام المالى 2020/2021، كما يسهم القطاع بنسبة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2017/2018 إلى 5% في العام المالي 2020/2021.

2- 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

أطلقت وزارة الاتصالات 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية تتضمن حزم خدمات التموين، والمرور، والشهر العقاري، والتوثيق، والأحوال المدنية، والتأمينات الاجتماعية، والسجل التجاري، والمحاكم والقضايا، والضريبة العقارية.

وتم بناء منظومة رقمية ومؤمنة لتقديم الخدمات من خلال منافذ متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول بالإضافة الى منصة مصر الرقمية، مع إتاحة وسائل سداد متعددة للدفع الإلكتروني، واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمة.

3- 3.6 مليار صادرات

ارتفعت الصادرات الرقمية في مصر من 3.6 مليار دولار فى 2018/2019 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.

4- 10 في الشمول الرقمي

جاءت مصر ضمن أكبر 10 دول نمواً للشمول الرقمى، وتقدم ترتيب مصر بمؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" لتصبح فى المركز الـ 56 عالميا مقارنة بالمركز الـ 111 فى عام 2019، كما تقدم ترتيب مصر فى مؤشر جاهزية الشبكة ليرتفع من المركز 92 عالمياً إلى 84.

5- 1.1 مليار للتدريب

نجحت وزارة الاتصالات في زيادة أعداد المتدربين ببرامج التدريب المتخصص التى تقدمها الوزارة والهيئات التدريبية التابعة لها من 4 آلاف متدرب بميزانية 50 مليون جنيه في 2018، إلى 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020، ومستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/2022.