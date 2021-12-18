وزير الاتصالات يلتقى رئيسة وزراء إستونيا للاطلاع على تجربة الحكومة الإلكترونية

كتبت هبة السيد

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كايا كالاس رئيسة وزراء جمهورية إستونيا؛ وذلك خلال زيارته على رأس وفد من القيادات التنفيذية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمقر مجلس الوزراء بإستونيا للاطلاع على تجربة الحكومة الرقمية بإستونيا.

ورحبت كايا كالاس بزيارة الوزير والوفد المرافق له؛ كما أعربت عن ترحيبها بالتعاون مع مصر فى مجالات التحول الرقمى.

وخلال اللقاء؛ أعرب الدكتور عمرو طلعت، عن رغبة مصر فى الاستفادة من تجربة إستونيا الرائدة فى مجال التحول الرقمى، وإدارة البيانات الرقمية، وتبنى التكنولوجيا الرقمية لرفع كفاءة الأداء الحكومى وبناء الحكومة الإلكترونية فى ضوء حرص الدولة المصرية على التحول الى مجتمع رقمى متكامل.

حضر اللقاءات السفير هيثم صلاح سفير مصر بفنلندا والسفير غير مقيم لدى إستونيا، والمهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ورئيس مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال.