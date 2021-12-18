اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"ياسمين" كفيفة احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية وأبهرت الجميع.. لايف

السبت، 18 ديسمبر 2021 12:41 م
"ياسمين" كفيفة احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية وأبهرت الجميع.. لايف ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية
الدقهلية - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى "اليوم السابع"، بابنة مدينة المنصورة ياسمين كشك صاحبة الـ27 عاما، والتي مثلت لكثيرين طاقة أمل ونور بعدما تسلحت بالعزيمة والإرادة واحترفت صناعة المشغولات اليدوية والإكسسوارات، وأجادت ببراعة العزف على الآلات الموسيقية.
 
وقالت ياسمين كشك الحاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لـ"اليوم السابع"، إنها تعشق الفن والإبداع منذ طفولتها، فكانت تحاول دوما أن تجيد العمل على كل ما هو جميل ويبعث النور والأمل متحدية إعاقتها البصرية، حتى اهتدت لاحتراف المشغولات اليدوية والكروشيه والإكسسوارات مستخدمة أحجار الكريمة وحبات الخرز، صانعة بذوقها الرفيع وبدقة بالغة أجمل الإكسسوارات، معتمدة على حاسة اللمس وذاكرتها القوية.
 
 
وأضافت أن احترافها للمشغولات اليدوية بدأ بالصدفة والتجربة، عندما شجعتها معلمتها وأتاحت لها الفرصة بالتجربة، وكانت هي اللحظة الأولى التي تلامس فيها يداها الخرز والخيط، ومع المحاولة والتكرار احترفت المجال وأبهرت الجميع بصنع أجمل العقد والأساور والخواتم والحقائب وغيرها، بتناسق لوني وشكلي أبهر الأنظار، وعندما بلغت الـ13 عاما احترفت العزف على الآلات الموسيقية.
 
 
ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية (1)
ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية (1)

ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية (2)
ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية (2)

ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية (3)
ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية (3)

ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية (4)
ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية (4)

ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية (5)
ياسمين احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية (5)

 


ياسمين كشك

ذوي الهمم

تجيد صناعة المشغولات اليدوية

المشغولات اليدوية

كروشيه

حرف يدوية

المنصورة

الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة