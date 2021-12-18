"ياسمين" كفيفة احترفت الكروشيه والعزف على الآلات الموسيقية وأبهرت الجميع.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

التقى "اليوم السابع"، بابنة مدينة المنصورة ياسمين كشك صاحبة الـ27 عاما، والتي مثلت لكثيرين طاقة أمل ونور بعدما تسلحت بالعزيمة والإرادة واحترفت صناعة المشغولات اليدوية والإكسسوارات، وأجادت ببراعة العزف على الآلات الموسيقية.

وقالت ياسمين كشك الحاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية، لـ"اليوم السابع"، إنها تعشق الفن والإبداع منذ طفولتها، فكانت تحاول دوما أن تجيد العمل على كل ما هو جميل ويبعث النور والأمل متحدية إعاقتها البصرية، حتى اهتدت لاحتراف المشغولات اليدوية والكروشيه والإكسسوارات مستخدمة أحجار الكريمة وحبات الخرز، صانعة بذوقها الرفيع وبدقة بالغة أجمل الإكسسوارات، معتمدة على حاسة اللمس وذاكرتها القوية.

وأضافت أن احترافها للمشغولات اليدوية بدأ بالصدفة والتجربة، عندما شجعتها معلمتها وأتاحت لها الفرصة بالتجربة، وكانت هي اللحظة الأولى التي تلامس فيها يداها الخرز والخيط، ومع المحاولة والتكرار احترفت المجال وأبهرت الجميع بصنع أجمل العقد والأساور والخواتم والحقائب وغيرها، بتناسق لوني وشكلي أبهر الأنظار، وعندما بلغت الـ13 عاما احترفت العزف على الآلات الموسيقية.