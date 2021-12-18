اليوم السابع
Ads
السبت، 18 ديسمبر 2021 02:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وكيل صحة المنوفية: مليون و400 حالة تلقوا تطعيم لقاح فيروس كورونا

السبت، 18 ديسمبر 2021 01:00 ص
وكيل صحة المنوفية: مليون و400 حالة تلقوا تطعيم لقاح فيروس كورونا الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن قيام الطاقم الطبى المتواجد بمراكز لقاح كورونا الموجودة بتطعيم ما يقرب من مليون 44 ألف حالة من المستحقين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمواطنين الآخرين بـ 12مركزا وهم المركز الصحى بميت خاقان، المركز الصحى ببركة السبع، المركز الصحى بتلا، المركز الصحى بالشهداء، المركز الصحى بقويسنا، رعاية الطفل بسرس الليان، ووحدة كفر الخضرة بالباجور"، "مستشفى حميات منوف، المركز الصحى بشبين الكوم، المركز الصحى بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات؟

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": حددت المديرية الأعداد التى تلقت اللقاح منذ انطلاق الحملة، وحتى اليوم مليون 300 ألف حالة فى المحافظة، تحت إشراف طبى كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدى أطباء متخصصين.

وأوضح وكيل الوزارة بأن العمل يسير بصورة منتظمة بالأربعة مراكز بالمحافظة، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، وهم "المركز الصحى بميت خاقان،المركز الصحى ببركة السبع، المركز الصحى بتلا، المركز الصحى بالشهداء، المركز الصحى بقويسنا، رعاية الطفل بسرس الليان، ووحدة كفر الخضرة بالباجور"، "مستشفى حميات منوف، المركز الصحى بشبين الكوم، المركز الصحى بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات، بالإضافة إلى المراكز الأخرى بالوحدات الصحية، والفرق المتنقلة .

وأكد أن الحالات التى تلقت اللقاح بحالة جيدة ويتم متابعتهم عن طريق الطب الوقائى بكل مركز ومدينة التى يقنط بها كل حالة.

وكانت قد خصصت المديرية ما يقرب من 40 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يتم توفير موظفين فى كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقى رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

فيروس كورونا

صحة المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: بايدن يحذر من شتاء من المرض الشديد والموت لغير الحاصلين على لقاح كورونا.. إغلاق مدارس بأنحاء مختلفة بالولايات المتحدة بعد تهديدات بإطلاق نار.. حزب المحافظين البريطانى يخسر مقعدا احتفظ به 200 عام

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:28 م

فايزر تقدم طلبًا لـFDA للموافقة الكاملة للقاح كورونا للأطفال من سن 12لـ 15 عامًا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 02:00 م

حصاد القومى للبحوث 2021.. 10 براءات اختراع و464 بحثا والتوصل للقاح كورونا

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 11:08 ص

بايدن محذرا غير الحاصلين على لقاح كورونا: سيواجهون شتاءً من المرض والموت

الجمعة، 17 ديسمبر 2021 09:21 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة