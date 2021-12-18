وكيل صحة الغربية يتابع أعمال التطوير بمستشفى حميات كفر الزيات

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، رافقة اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية بمحافظه الغربية ، مستشفي حميات كفر الزيات ومتابعة انتظام سير العمل، وأعمال التطوير، وما تم من انجاز وتنفيذ خطه التطوير ورفع كفاءة مستشفي حميات كفر الزيات.

ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية ووفقاً لمعايير الجودة، وسياسات مكافحة العدوى، وبالشكل الجمالي المطلوب، لدخول باقي الأقسام الطبية الخدمة، لصالح المرضي بالمحافظة ، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية ووزير الصحة الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز والنجوع وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بالأجهزة وفقًا للتطورات الطبية الحديثة مع الارتقاء بكل الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات.