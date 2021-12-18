وزير خارجية بيلاروسيا: مستعدون لنشرة أسحلة نووية ردا على تهديدات الناتو

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صرح وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي بأن بيلاروسيا مستعدة لنشر أسلحة نووية، في ظل تهديد حلف شمال الأطلسي (ناتو) لها.



وقال ماكي وفقا لوكالة أنباء بيلتا البيلاروسية اليوم /السبت/ إن "ما قاله الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو - بأننا ندرس إمكانية نشر أسلحة نووية على الأراضي البيلاروسية، هو أحد الردود المحتملة على الإجراءات المستقبلية المحتملة لحلف شمال الأطلسي على أراضي بولندا".



وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروسيا إن مينسك ستعرض على موسكو وضع أسلحة نووية على أراضيها إذا قام الناتو بوضع أسلحة نووية في بولندا.