وزير النقل يتفقد محور الشهيد باسم فكري بقنا قبل افتتاحه رسميا

قنا صابر سعيد

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، محور الشهيد باسم فكرى والذي يعد أحد مشروعات الطرق القومية الهامة التي ستحقق إضافة كبيرة ونقلة نوعية فى كل المجالات خاصة فى مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل مما يدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

وأوضح محافظ قنا، أن المحور يمتد المحور بطول 19 كم وعرض 21 متر وحارتان مروريتان بعرض 7.2 متر ورصيف للمشاة بعرض 2.5 م لكل اتجاه، ويشمل 30 عملًا صناعيًا بواقع 14 كوبرى و16 نفقا، مما يساهم فى حل مشكلة التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، بتكلفة مالية حوالى مليار و500 مليون جنيه.

وأشار الداودي إلي أن المحور يساهم فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربي، بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتى تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس، كما سيحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية المارة بالمحافظة.

وتابع محافظ قنا، يتميز المحور بقربه من مطار الأقصر الدولى وموانئ التصدير بالبحر الأحمر ما يخلق حلقة تبادل تجارى واسعة النطاق وسرعة فى النقل، كما أنه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط، والتجمع العمرانى بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، حيث سيساهم المحور فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل وسيساهم فى تسهيل الحركة المرورية.