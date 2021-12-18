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وزير النقل يتفقد ازدواج طريق "قنا - الأقصر" الصحراوى الشرقى.. صور

السبت، 18 ديسمبر 2021 11:16 ص
وزير النقل يتفقد ازدواج طريق "قنا - الأقصر" الصحراوى الشرقى.. صور وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى
قنا صابر سعيد

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تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال تنفيذ ازدواج وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقي قنا - الأقصر بطول 108 كم، عقب تفقد محور الشهيد باسم فكرى بين مركزى قوص ونقادة بقنا.

وأشار الوزير، إلى أن تكلفة الطريق تبلغ 918 مليون جنيه ويمتد من الأقصر /طيبة/قوص /قفط /قنا، ويتم تنفيذ كافة الأعمال باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR و CIR.

وشدد وزير النقل، خلال جولته قطاعات المشروع المختلفة، على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

 

وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى (1)
وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى

 

وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى (2)
وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى

 

وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى (3)
وزير النقل

 

وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى (4)
وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى 

 


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