وزير النقل يتفقد ازدواج طريق "قنا - الأقصر" الصحراوى الشرقى.. صور

قنا صابر سعيد

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أعمال تنفيذ ازدواج وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الشرقي قنا - الأقصر بطول 108 كم، عقب تفقد محور الشهيد باسم فكرى بين مركزى قوص ونقادة بقنا.

وأشار الوزير، إلى أن تكلفة الطريق تبلغ 918 مليون جنيه ويمتد من الأقصر /طيبة/قوص /قفط /قنا، ويتم تنفيذ كافة الأعمال باستخدام معدات تدوير طبقات الرصف الحديثة FDR و CIR.

وشدد وزير النقل، خلال جولته قطاعات المشروع المختلفة، على ضرورة العمل على مدار الساعة وتكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفقاً للخطة الزمنية المحددة.



وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى



وزير النقل يتفقد ازدواج طريق قنا - الأقصر الصحراوى



وزير النقل